وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي يزور ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء

باكو، 14 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قام اليوم وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة لجمهورية جورجيا جيورجي جاخاريا والوفد المرافق له على هامش زيارتهم لأذربيجان بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضعوا إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

أفادت وكالة أذرتاج أن الضيوف وضعوا باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

كما زار الضيوف اليوم مقابر أبناء الوطن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.