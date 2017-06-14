    • / مجتمع

    مجتمع


    زلزال بقوة 3 درجات يضرب منطقة لريك الأذربيجانية

    ١٤.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٤٤]

    باكو، 14 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ضرب زلزال 3 درجات في مقياس ريختر محافظة لريك الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 29 كم.

    وأحس الزلزال بقوة 3 درجات في المركز.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 3 درجات يضرب منطقة لريك الأذربيجانية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٠٦]
    بركان الطين يثور قرب باكو بعد هدوء دام 3 أعوام
    ٠٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٠٥‎]
    البيئة تؤكد حد أذربيجان على تخفيض الغابات وتزيد مساحتها ومن خلال المحميات
    ٠٥‎.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٢٧]
    بحث مدى تلوث مياه نهر كور أكبر أنهار جنوب القوقاز في أراضي جورجيا
    ٠٥‎.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٤٦]
    زلزال يضرب محافظة بالاكن الأذربيجانية
    زلزال بقوة 3 درجات يضرب منطقة لريك الأذربيجانية