باكو، 14 يونيو / حزيران، (أذرتاج) ضرب زلزال 3 درجات في مقياس ريختر محافظة لريك الأذربيجانية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 29 كم. وأحس الزلزال بقوة 3 درجات في المركز.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 3 درجات يضرب منطقة لريك الأذربيجانية

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