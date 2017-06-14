انخفاض إنتاج النفط الخام في أذربيجان
AzerTAg.az
١٤.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٥٧]
باكو، 14 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
انخفض إنتاج النفط الخام في مجال التعدين بنسبة 9.2 في المائة خلال أشهر يناير – مايو للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن حجم إنتاج الغاز الطبيعي في مجال التعدين لم يتغير مقارنة بمؤشر عام 2016.
انخفض إنتاج النفط في قطاع النفط للصناعة 7.1 في المائة خلال 5 أشهر.
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