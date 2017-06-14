إشهار مختارات أشعار وروايات 55 مؤلفا باللغات الـ8 للأقليات والجماعات العرقية المقيمة شمال أذربيجان

قوصار، 14 يونيو، أذرتاج

جرى على هامش مؤتمر "أذربيجان بيتنا العام وطننا الغالي" في قوصار حفل إشهار كتاب مختارات من أشعار وروايات 55 شاعرا وروائيا يقيمون بالمنطقة الشمالية في أذربيجان باللغات الثمانية للجماعات العرقية والأقليات ويحمل الكتاب اسم "محاط بها بجبل شاه من جهة وببحر الخزر من جهة أخرى".

واستمع حاضرون في المؤتمر المنظم من قبل الجمعية الأهلية لجمعيات "زنكزور" بدعم مالي لمجلس الدعم الحكومي للمنظمات غير الحكومية لدى الرئيس الاذربيجاني على موضوع "دعاية فكرة الأذربيجانية بين الجماعات العرقية ودعم تنمية التنوع الثقافي" بالمدرسة الثانوية المتوسطة الكاملة رقم 1 بمدينة قوصار إلى تقريرين بإلقاء رئيس الجمعية الأهلية "زنكزور" حاجي ناريمانوغلو ومدير المدرسة عارف خليلوف اللذين تناولا فيهما أساسا تعايش منتسبي الشعوب والأعراق الشتى في أذربيجان طوال القرون تعايش الأسرة الودية المتآلفة مشيرين إلى ان هذه الأراضي القديمة أصبحت وطنا غاليا لعدد كبير من الأعراق والأقليات المختلفة بجوار أتراك القوقاز. ونوها خاصة إلى عدد كبير من الممثلين العبقريين للثقافة والأدب في أذربيجان هم من أبناء تلك الشعوب الأقلية.

وقيل ان الكتاب المعروض في المؤتمر يتضمن نتاجات الشعراء والكتاب المقيمين في منطقة أذربيجان الشمالية ممن الفوا مؤلفاتهم باللغات الثمانية الأذربيجانية واللزجينية والتاتية والخيناليقية واليهودية الجبلية والقيريزية والبودوقية في مواضيع الحب تجاه أذربيجان والأرض الوطنية والحنان إلى قراباغ المحتل والاحترام بالشهداء وحب العالم والإنسان ومشاعر نبيلة.

يذكر ان هذا الكتاب يخلف كتاب "زوروا أراضينا ..." المطبوعة لمختارات من أشعار وروايات 128 كاتب وشاعر يقيمون في منطقة أذربيجان الجنوبية والفوا نتاجاتهم باللغتين الأذربيجانية والطاليشية.

واستمرت فعاليات المؤتمر بفقرات فنية بأداء تلاميذ المدرسة نماذج من مصنفات مدرجة في الكتاب.