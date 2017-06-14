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    رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي يهنئ الرئيس الأذربيجاني

    ١٤.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٤٦]

    باكو، 14 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    بعث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز مصطفى السراج ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة العيد الوطني لبلاده يوم الجمهورية.

    وجاء في البرقية:

    "فخامة الرئيس / الهام علييف

    رئيس جمهورية أذربيجان

    بمناسبة العيد الوطني لجمهورية أذربيجان "عيد الجمهورية" أتقدم لكم باسمي وباسم حكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي باحر التهاني وأطيب التبريكات، وأنقل من خلالكم للحكومة الأذرية والشعب الأذري أصدق التهاني.

    فإنني أغتنم هذه الفرصة لأعرب لفخامتكم عن أصدق تمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة، ولشعبكم الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.

    كما أؤكد لكم استعدادي للعمل معكم من أجل تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

    تفضلوا، صاحب الفخامة، بقبول فائق الاحترام.

    فائز مصطفى السراج

    رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني".

    AZERTAG.AZ :رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي يهنئ الرئيس الأذربيجاني
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