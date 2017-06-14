فوز نادي "زيره" على "إنتر" في مدينة بولو التركية
AzerTAg.az
١٤.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٥٦]
باكو، 14 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
أقيمت مباراة استعراضية لنادي كرة القدم "زيره" الأذربيجاني ضمن معسكره التدريبي في مدينة بولو التركية.
أفادت وكالة أذرتاج أن نادي "زيره" قابل فريق "إنتر" لباكو. تغلب فريق "زيره" على منافسه بحساب 2:0 في النصف الأول من المباراة.
سجل ميلان دوريج وأورخان علييف عضوا الفريق الأذربيجاني هدفين في المباراة.
يذكر أن نادي "زيره" سيواجه نادي "Columbe Sportive" للكاميرون في مباراته الاستعراضية التي ستقام في 17 يونيو.
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