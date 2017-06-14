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    توزيع إفطار صائمين مسافرين بمجمع كوروغلو للمواصلات العامة

    ١٤.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٤٩]

    باكو، 14 يونيو، أذرتاج

    قال مائس اقايف مدير قسم التوعية والعلاقات العامة بوكالة باكو للنقل والمواصلات العامة ان الوكالة تنظم بمجمع كوروغلو لتبادل المواصلات العامة مائدة إفطار صائمين مسافرين وسائقين وركاب من سكان العاصمة وضيوفها ممن يقضون وقت الإفطار على الطرق.

    وأوضح اقايف لمراسل أذرتاج ان موظفي الوكالة وشركة صناعة الأغذية اذرصون القابضة يوزعون عليهم وجبة خفيفة تضم الماء والشاي والتمر.

    AZERTAG.AZ :توزيع إفطار صائمين مسافرين بمجمع كوروغلو للمواصلات العامة
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