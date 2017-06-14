الأرصاد الجوية تحذر من احتمال فيضانات بارتفاع منسوب مياه بعض الأنهار

باكو، 14 يونيو، أذرتاج

حذرت هيئة الأرصاد الجوية لاحتمالها اقتراب موجة أخرى من أحوال الطقس غير المستقرة.

وقالت الهيئة في بيان إنّها تتوقع اقتراب موجة تالية من أحوال الطقس غير المستقرة على نطاق الجمهورية خلال الفترة من 15 يونيو إلى ما بعد ظهر 17 يونيو لاحتمال هطول أمطار إلى غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق وعلى مناطق عدة تنهمل وتحتمل هطول البرد على بعض المناطق الجبلية. كما تنتظر الهيئة هبوب رياح غربية يحتمل اشتدادها حينا بعد حين على بضع مناطق.

وحذرت كذلك من وقوع فيضانات قصيرة الأجل لدى بعض انهار جبلية بارتفاع منسوبها.