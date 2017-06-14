أغدام، 14 يونيو، أذرتاج احتفل برن الجرس الأخير احتفالات مهيبة لخريجي مؤسسات التعليم العام المدرسي بمحافظة أغدام شبه المحتلة. وابلغ مراسل أذرتاج أنّ الاحتفالات جرت بحضور ممثلين عن السلطة التنفيذية للمحافظة وإدارة التعليم العام والبلديات وأولياء أمور التلاميذ والتلميذات وأبويهم الذين قدموا لهم تهانيهم الحارة في حياتهم المستقبلية. وقدم تلاميذ الصفوف الأولى باقات من الزهور إلى خريجي الصفوف الحادية عشرة وتبادلوا بالهدايا. واستمرت الاحتفالات الشعبية بفقرات فنية بأداء التلاميذ والتلميذات. وأضاف أنّ 1688 تلميذ وتلميذة تخرجوا من الصفوف التاسعة و1392 تلميذ وتلميذة من الصفوف الحادية عشرة من مؤسسات التعليم العام الكامل وغير الكامل البالغ عددها 134 مدرسة خلال العام الدراسي المنتهي 2016/2017م.

AZERTAG.AZ : رن الجرس الأخير لأكثر من 3 آلاف تلميذ وتلميذة في أغدام

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