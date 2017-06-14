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    رن الجرس الأخير لخريجي الصفوف الحادية عشرة المدرسية بمحافظة طاشكسان

    ١٤.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٣٦]

    طاشكسان، 14 يونيو، أذرتاج

    نظمت احتفالات رن الجرس الأخير اليوم لخريجي مدارس التعليم العام بمحافظة طاشكسان الجبلية النائية هي الأخرى على غرار جميع مناطق أذربيجان.

    وابلغ مراسل أذرتاج أنّ الاحتفالات نظمت وفقا لقواعد وتعليمات وزارة التعليم بحضور أولياء أمور التلاميذ والتلميذات وممثلين عن الجهات المعنية.

    وجاء في كلمات ألقيت خلال الاحتفالات أنّ 233 تلميذ وتلميذة تخرجوا في العام الدراسي المنتهي 2016/2017م من 26 مؤسسة التعليم العام الكامل على نطاق محافظة طاشكسان.

    AZERTAG.AZ :رن الجرس الأخير لخريجي الصفوف الحادية عشرة المدرسية بمحافظة طاشكسان
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