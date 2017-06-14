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    21 ملحقا عسكريا يمثلون عن 16 دولة يزورون وحدة عسكرية

    ١٤.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٣٦]

    طاشكسان، 14 يونيو، أذرتاج

    تم تنظيم زيارة تعريفية في 14 يونيو اليوم للملحقين العسكريين الموظفين لدى البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في أذربيجان لوحدة عسكرية وذلك وفقا لخطة الفعاليات المصدق عليها من جانب وزير الدفاع الفريق أول ذاكر حسنوف.

    وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ موظفي الوزارة أقاموا للملحقين العسكريين عرضا موجزا حول الوحدة العسكرية مع تنظيم جولة تفقدية لهم للتعرف إلى الظروف المهيأة بها والى المعدات والأسلحة المستخدمة فيها.

    ورفع الملحقون العسكريون البالغ عددهم 21 ملحقا يمثلون عن 16 دولة شكرهم لقيادة وزارة الدفاع على تنظيم هذه الزيارة التفقدية بالمستوى العالي.

    AZERTAG.AZ :21 ملحقا عسكريا يمثلون عن 16 دولة يزورون وحدة عسكرية
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    21 ملحقا عسكريا يمثلون عن 16 دولة يزورون وحدة عسكرية 21 ملحقا عسكريا يمثلون عن 16 دولة يزورون وحدة عسكرية 21 ملحقا عسكريا يمثلون عن 16 دولة يزورون وحدة عسكرية 21 ملحقا عسكريا يمثلون عن 16 دولة يزورون وحدة عسكرية 21 ملحقا عسكريا يمثلون عن 16 دولة يزورون وحدة عسكرية 21 ملحقا عسكريا يمثلون عن 16 دولة يزورون وحدة عسكرية 21 ملحقا عسكريا يمثلون عن 16 دولة يزورون وحدة عسكرية 21 ملحقا عسكريا يمثلون عن 16 دولة يزورون وحدة عسكرية