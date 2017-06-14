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    رن الجرس الأخير بيوم التخرج لخريجي وخريجات مدارس التعليم العام في المنفى لمحافظة قوبادلي المحتلة

    ١٤.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٣٩]

    سومغايت، 14 يونيو، أذرتاج

    جرت في 14 يونيو اليوم احتفالات رن الجرس الأخير في يوم التخرج المدرسي لخريجي وخريجات مدارس التعليم العام الـ 32 في المنفى لمحافظة قوبادلي المحتلة بمدينة سومغايت بحضور رئيس السلطة التنفيذية للمحافظة المحتلة مالك اسحاقوف ونائب وزير التعليم فرودين قربانوف وممثلين عن المجتمع واولياء أمور الخريجين.

    وهنأ رئيس السلطة التنفيذية لقوبادلي في المنفى اسحاقوف الخريجين والخريجات بمناسبة يوم التخرج المدرسي وتحدث عن اهتمام واعتناء الدولة بقيادة الرئيس إلهام علييف الرشيدة بتعليم البلد العام. وابلغ أنّ نتيجة هذا الاهتمام منظور علانية في نشاط 32 مدرسة التعليم العام يتعلم بها 8847 تلميذ وتلميذة على يد 975 مدرس ومدرسة.

    بعد الفصل الرسمي، استمرت الاحتفالات بفقرات فنية وموسيقية بأداء التلاميذ والتلميذات.

    ومنحت مجموعة من المدرسين والمدرسات بشهادات فخرية لفعالياتهم المتميزة.

    AZERTAG.AZ :رن الجرس الأخير بيوم التخرج لخريجي وخريجات مدارس التعليم العام في المنفى لمحافظة قوبادلي المحتلة
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