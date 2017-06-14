كشف 112 كهف مليء بالأسلحة والأغذية لتنظيم بي كا كا في تركيا

إسطنبول، 14 يونيو، أذرتاج

كشفت قوات الأمن القومي التركية عن 112 كهف خاصة بتنظيم بي كا كا الإرهابي جراء عمليات مكافحة الإرهاب التي تواصلها في منطقة جبال اينجه بيل.

وجاء في بيان رسمي نقل عنه مراسل أذرتاج في إسطنبول أنّ قوات الأمن القومي التركية عثرت عن أنها مليئة بالأسلحة البالغة أنواعها 797 ضربا و427 ألف و162 عدد من مختلف المعدات الحربية وأكثر من 5 أطنان من المفجرات وما يزيد عن 80 طنا من الأغذية الشتى ومستلزمات المعيشة في الظروف الجبلية الخاصة.