احتفالات رن الجرس الأخير بمدارس باكو العاصمة

باكو، 14 يونيو، أذرتاج

جرت اليوم بمدارس التعليم العام الواقعة في باكو العاصمة احتفالات رن الجرس الأخير لخريجي وخريجات الصفوف الحادية عشرة.

وأبلغت مراسلة أذرتاج أنّ الاحتفالات نظمت وفقا لقواعد وتعليمات وزارة التعليم داخل الحرم المدرسي بفقرات فنية بأداء الخريجين والتلميذات والتلاميذ المبتدئين في الصفوف الأولى حيث تبادلوا بالهدايا وباقات من الزهور بعد أنّ رن الجرس الأخير على شرف المتخرجين.

وجاء في بيان إدارة تعليم باكو أنّ الإدارة وزعت على الخريجين والخريجات المتفوقين شهادات فخرية والأوسمة التعليمية.

يذكر أنّ 20124 خريج وخريجة تخرجوا هذا العام الدراسي المنتهي 2016/2017م من مدارس التعليم العام التابعة للإدارة في حين تخرج من مؤسسات التعليم العام المدرسية العامة 27708 تلميذ وتلميذة من الصفوف التاسعة للتعليم غير الكامل و19525 خريج وخريجة من الصفوف الحادية عشرة للتعليم الكامل و45321 تلميذ وتلميذة من الصفوف الأولى الابتدائية و599 خريج وخريجة من مدارس التعليم المسائي.