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    تخرج 783 تلميذ وتلميذة من مدارس التعليم العام في قازاخ

    ١٤.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٣١]

    قازاخ، 14 يونيو، أذرتاج

    جرى رن الجرس الأخير لخريجي وخريجات مدارس التعليم العام للعام الدراسي 2016/2017م المنتهي اليوم في محافظة قازاخ.

    وأفاد مراسل أذرتاج أنّ الاحتفالات المدرسية نظمت بحضور اسر المدارس وأولياء أمور التلاميذ وممثلين عن المجتمع القازاخي.

    يذكر أنّ مدارس التعليم العام الـ 34 الناشطة في محافظة قازاخ خرجت 783 خريجا وخريجة.

    AZERTAG.AZ :تخرج 783 تلميذ وتلميذة من مدارس التعليم العام في قازاخ
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    تخرج 783 تلميذ وتلميذة من مدارس التعليم العام في قازاخ تخرج 783 تلميذ وتلميذة من مدارس التعليم العام في قازاخ