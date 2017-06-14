2280 خريج وخريجة عاشوا مشاعر هشة لدوي الجرس الأخير

كنجة، 14 يونيو، أذرتاج

رن الجرس الأخير المدرسي لدى جميع مدارس التعليم العام بمدينة كنجة لإنهاء انتظار خريجي وخريجات المدارس التعليمية العامة ذلك الجرس الأخير الذي يعلن تقليديا عن وداعهم لغرف الدرس المدرسية.

وأبلغت مراسلة أذرتاج أنّ 2280 تلميذ وتلميذة تخرجوا من مدارس التعليم العام لمدينة كنجة في العام الدراسي المنتهي 2016/2017م. وقيمت احتفالات رن الجرس الأخير في حرم المدارس بحضور اسر المدارس وأبوي الخريجين وممثلين عن المجتمع المدني.

وعاش الخريجون مشاعر هشة عند رن الجرس الأخير الذي كان يؤذن لهم بدء الحصص وانتهائها خلال مدة 11 سنة مدرسية حيث استمع إلى دوي الجرس للمرة الأخيرة لهم هذه المرة.

واستمرت الاحتفالات بفقرات فنية بأداء الخريجين والخريجات.