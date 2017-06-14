    • / أقاليم

    أقاليم


    2280 خريج وخريجة عاشوا مشاعر هشة لدوي الجرس الأخير

    ١٤.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٤٣]

    كنجة، 14 يونيو، أذرتاج

    رن الجرس الأخير المدرسي لدى جميع مدارس التعليم العام بمدينة كنجة لإنهاء انتظار خريجي وخريجات المدارس التعليمية العامة ذلك الجرس الأخير الذي يعلن تقليديا عن وداعهم لغرف الدرس المدرسية.

    وأبلغت مراسلة أذرتاج أنّ 2280 تلميذ وتلميذة تخرجوا من مدارس التعليم العام لمدينة كنجة في العام الدراسي المنتهي 2016/2017م. وقيمت احتفالات رن الجرس الأخير في حرم المدارس بحضور اسر المدارس وأبوي الخريجين وممثلين عن المجتمع المدني.

    وعاش الخريجون مشاعر هشة عند رن الجرس الأخير الذي كان يؤذن لهم بدء الحصص وانتهائها خلال مدة 11 سنة مدرسية حيث استمع إلى دوي الجرس للمرة الأخيرة لهم هذه المرة.

    واستمرت الاحتفالات بفقرات فنية بأداء الخريجين والخريجات.

    AZERTAG.AZ :2280 خريج وخريجة عاشوا مشاعر هشة لدوي الجرس الأخير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٣١]
    تخرج 783 تلميذ وتلميذة من مدارس التعليم العام في قازاخ
    ١٤.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٣٩]
    رن الجرس الأخير بيوم التخرج لخريجي وخريجات مدارس التعليم العام في المنفى لمحافظة قوبادلي المحتلة
    ١٤.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٣٦]
    رن الجرس الأخير لخريجي الصفوف الحادية عشرة المدرسية بمحافظة طاشكسان
    ١٤.٠٦.٢٠١٧ [٢١:١٢]
    رن الجرس الأخير لأكثر من 3 آلاف تلميذ وتلميذة في أغدام
    2280 خريج وخريجة عاشوا مشاعر هشة لدوي الجرس الأخير 2280 خريج وخريجة عاشوا مشاعر هشة لدوي الجرس الأخير 2280 خريج وخريجة عاشوا مشاعر هشة لدوي الجرس الأخير 2280 خريج وخريجة عاشوا مشاعر هشة لدوي الجرس الأخير 2280 خريج وخريجة عاشوا مشاعر هشة لدوي الجرس الأخير 2280 خريج وخريجة عاشوا مشاعر هشة لدوي الجرس الأخير 2280 خريج وخريجة عاشوا مشاعر هشة لدوي الجرس الأخير