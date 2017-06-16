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    سعر النفط الأذربيجاني 47.23 دولارا

    ١٦.٠٦.٢٠١٧ [١١:٣٧]

    باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    يستمر ارتفاع أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية.

    تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 44.49 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه 0.03 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 46.98 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه قدر 0.06 دولارا.

    كما أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 47.23 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.17 دولار.

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني 47.23 دولارا
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