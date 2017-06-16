باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج) قدم رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف اليوم وسام "الاستقلال" لفنانة الشعب فيدان قسيموفا.

AZERTAG.AZ : الرئيس الهام علييف يقدم وسام "الإستقلال" لفنانة الشعب فيدان قسيموفا

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