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    الرئيس الهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة مفوض الاتحاد الأوروبي

    ١٦.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٤٣]

    باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف اليوم مفوض محادثات توسيع الاتحاد الأوروبي وسياسة الجوار الأوروبي يوهانس هان والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ : الرئيس الهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة مفوض الاتحاد الأوروبي
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