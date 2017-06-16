الرئيس الهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة مفوض الاتحاد الأوروبي
AzerTAg.az
١٦.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٤٣]
باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف اليوم مفوض محادثات توسيع الاتحاد الأوروبي وسياسة الجوار الأوروبي يوهانس هان والوفد المرافق له.
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