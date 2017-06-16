مشاركو مؤتمر باكو الدولي العاشر لأمناء المظالم يزورون ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء

باكو، 16 يونيو/ حزيران (أذرتاج)

قام اليوم مشاركو مؤتمر باكو الدولي العاشر لأمناء المظالم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضعوا إكليلا وباقات من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

أفادت وكالة أذرتاج أن مشاركي المؤتمر وضعوا باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

كما زار الضيوف مقابر أبناء الوطن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.