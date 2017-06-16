زلزال بقوة 3.9 درجة يضرب مدينة ازمير التركية
AzerTAg.az
١٦.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٥١]
إسطنبول، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
وقع زلزال بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر في مدينة ازمير التركية.
ولا أنباء فورية عن سقوط خسائر بشرية أو أضرار مادية.
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