إسطنبول، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج) وقع زلزال بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر في مدينة ازمير التركية. ولا أنباء فورية عن سقوط خسائر بشرية أو أضرار مادية.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 3.9 درجة يضرب مدينة ازمير التركية

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