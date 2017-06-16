ضبط محتال سحب نقودا من حساب مصرفي عبر الإنترنت

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

تقدمت ساكنة باكو العاصمة المدعوة قيزقايت عباسوفا في الحادي عشر من يونيو الحالي بشكاية إلى إدارة شرطة حي نسيمي رقم 22 أبلغت فيها غياب ما يبلغ 207 مانات من حسابها الشخصي بأحد بنوك العاصمة.

وكشفت إجراءات البحث والتحري المشتركة التي أقامها موظفو جهاز الآمن القومي ووزارة الداخلية عن أنّ أموال عباسوفا مسحوبة عن طريق الإنترنت من جانب المدعو علي علييف ساكن محافظة قازاخ وتم إلقاء القبض عليه في الثاني عشر من يونيو وأحيل إلى جهات التحقيق معه وفقا للمادة الـ177 (السرقة) من القانون الجنائي.