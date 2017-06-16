افتتاح مركز الثقافة الإسلامية في طشقند

طشقند، 16 يونيو (أذرتاج).

أقيم في العاصمة الأوزبكية طشقند مؤتمر مكرس لموضوع توفير الضمان الاجتماعي في الإسلام وماهية هذا الدين، بحضور الرئيس الاوزبكي شوكت ميرزيويف ورؤساء إدارة شئون مسلمي أوزبكستان وعلماء وطلاب المدارس الدينية.

قال الرئيس الاوزبكي ان الدولة تعمل بشكل جدي على انشاء مركز الثقافة الإسلامية في طشقند. سيجمع هذا المركز معلومات عن سير وابداعات العلماء والمفكرين المسلمين والشعراء والكتاب والرسامين والخطاطين وسيتم التعريف بها في العالم.

قيل في المؤتمر ان أوزبكستان تحتضن حاليا ممثلي اكثر من 130 شعب وقومية. تعمل فيها 138 مركزا ثقافيا.