لاجئون جورجيون يحتجون على توطين الأرمن في مسقط رؤوسهم في أبخازيا وجنوب أوسيتيا

تفليس، 16 يونيو، أذرتاج

أقامت مجموعة من اللاجئين والمشردين من منطقتي أبخازيا وجنوب أوسيتيا الجورجيتين المحتلتين مسيرة احتجاجية في 16 يونيو اليوم في تفليس.

وأفاد مراسل أذرتاج أنّ مشاركين في تظاهرة احتجاجية منظمة بمبادرة من الجمعية الأهلية "الحركة ضد الاحتلال" المنظمة من قبل اللاجئين والمشردين من أبخازيا المحتلة قاموا بمسيرة من محطة مترو مارجاناشفيلي إلى مبنى سفارة أرمينيا ليقرأ قارئ منهم بيانا احتجاجيا عاما قبل أنّ سلم رئيس "الحركة ضد الاحتلال" اونيسه جرقاداوا بيانا كتابا إلى موظف السفارة الأرمينية.

وقال رئيس الجمعية لصحفيين عقب المسيرة الاحتجاجية أنّ أرمينيا بلد يسعى ليل نهار إلى خرق الاستقرار والسلام في المنطقة ونعلم جيدا أنّ الأرمن هم الذين بذلوا قصارى جهدهم فاعلين خاصة في احتلال أبخازيا وجنوب أوسيتيا الجورجيتين ويقومون الآن بتوطين الأرمن في تينك المنطقتين والحال أنّ هذا غير مسلم به على الإطلاق وعلى المجتمع الدولي أنّ يقدر هذا تقديرا قانونيا. ونبه إلى استمرار سياسة أرمينيا العدوانية والاحتلالية على المستوى الدولي مشيرا إلى أنّ إدلاء نواب أرمينيا بأصواتهم في المجلس الأوروبي ضد قرار عودة اللاجئين والمشردين إلى مسقط رؤوسهم وحماية حقوقهم وكذلك عدم دعمهم لسلامة أراضي جورجيا دليل واضح على ذلك.

وأضاف أننا ندعو أرمينيا حكومة وشعبا لوقف توطين عائلات أرمينيا في أراضي جورجيا المحتلة قسرا مشددة على أنّ الحركة لن تتوقف عن إقامة فعاليات احتجاجية حتى وضع الحد على كل هذا.