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    حفر بئر جديدة في حقل "نفط طاشلاري"

    ١٦.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٠٧]

    باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    بدأت أعمال الحفر لبئر جديدة رقم 2623 على الساحة المقربة من المنصة رقم 620 آ في حقل "نفط طاشلاري" البحري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) أن العمق المحدد في المشروع للبئر التي تحفرها في الطبقة الرملية إدارةُ الأعمال الحفرية العامة بطلب إدارة "نفط طاشلاري" لاستخراج النفط والغاز التابعة لاتحاد "آذ نفط" للإنتاج يبلغ 1820 متر. ومن المتوقع استخراج 10 أطنان من النفط و1000 متر مربع من الغاز يوميا من البئر.

    AZERTAG.AZ :حفر بئر جديدة في حقل "نفط طاشلاري"
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