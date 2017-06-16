وزير خارجية لاوس يزور أذربيجان
AzerTAg.az
١٦.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٢٥]
باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
سيجري وزير خارجية جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية سلومكساي كوماسيث زيارة رسمية لأذربيجان خلال الفترة ما بين 20-18 يونيو.
أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أن الوزير سلومكساي كوماسيث سيجري العديد من اللقاءات على هامش الزيارة.
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