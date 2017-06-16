    • / سياسة

    سياسة


    وزير خارجية لاوس يزور أذربيجان

    ١٦.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٢٥‎]

    باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    سيجري وزير خارجية جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية سلومكساي كوماسيث زيارة رسمية لأذربيجان خلال الفترة ما بين 20-18 يونيو.

    أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أن الوزير سلومكساي كوماسيث سيجري العديد من اللقاءات على هامش الزيارة.

    AZERTAG.AZ :وزير خارجية لاوس يزور أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٤٠]
    لاجئون جورجيون يحتجون على توطين الأرمن في مسقط رؤوسهم في أبخازيا وجنوب أوسيتيا
    ١٦.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٣٣]
    مشاركو مؤتمر باكو الدولي العاشر لأمناء المظالم يزورون ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء
    ١٤.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٤٦]
    رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي يهنئ الرئيس الأذربيجاني
    ١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٣٣]
    بحث آفاق تطوير العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وأستراليا
    وزير خارجية لاوس يزور أذربيجان