باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج) سيجري وزير خارجية جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية سلومكساي كوماسيث زيارة رسمية لأذربيجان خلال الفترة ما بين 20-18 يونيو. أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أن الوزير سلومكساي كوماسيث سيجري العديد من اللقاءات على هامش الزيارة.

AZERTAG.AZ : وزير خارجية لاوس يزور أذربيجان

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