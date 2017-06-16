القوات المسلحة الأذربيجانية تبدأ مناورات تكتيكية واسعة النطاق

باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

بدأت القوات المسلحة الأذربيجانية بكافة أنواع الجيش في 19 يونيو / حزيران مناورات تكتيكية عملياتية واسعة النطاق وذلك بأمر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف القائد العام الأعلى للقوات المسلحة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أنه يشارك في المناورات حوالي 23 ألف عسكري ونحو 120 مدرعة ونحو أكثر 180 منشأة صاروخية ومدفعية، ونحو 30 طائرة ومروحية، وكذلك وحدات سلاح الدفاع الجوي ومجموعات معاصرة للدفاع الجوي.

ستستمر المناورات حتى 24 يونيو.