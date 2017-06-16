بحث جولة جديدة من المحادثات في اتفاقية الشراكة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي

باكو، 16 يونيو (أذرتاج).

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف المفوض الأوربي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية أن الطرفين أجريا مناقشات واسعة حول بدء جولة جديدة من عملية المحادثات في اتفاقية الشراكة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي. أعرب الجانبان عن ثقتهما في انجاز مشروع الاتفاقية قبل مؤتمر قمة بلدان الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي المزمع انعقاده في نهاية هذا العام.

أعلن ان الجولة الجديدة للمحادثات حول مشروع الاتفاقية ستبدأ في شهر يوليو.

وصف محمدياروف سير المفاوضات على مشروع الاتفاقية بشكل بناء ومكثف بالأمر الإيجابي مشيرا الى ان هذه المرحلة من المفاوضات تركز على بحث المسائل السياسية والتجارية. وقال ان أذربيجان شريك موثوق به للاتحاد الأوروبي.

وزاد الوزير محمدياروف ان النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان حول قراباغ الجبلية تهديد رئيسي بالنسبة للمنطقة محيطا الضيوف الاوربيين علما بعملية المفاوضات في النزاع. وقال ان تواجد قوات الاحتلال الأرمينية في الأراضي الأذربيجانية المحتلة وسياسة أرمينيا الهادفة الى إبقاء الوضع القانون في النزاع لا يسمح بالتوصل الى تقدم في حل النزاع.

ولفت محمدياروف الى ضرورة توحيد الاتحاد الأوروبي مواقفه تجاه حل النزاعات العالقة على أساس مبدأ وحدة أراضي الدول في إطار الحدود المتعارف عليها دوليا واحترام سيادتها، كما تشير اليه الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي حول السياسة الخارجية والامنية.