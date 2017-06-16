إنتاج 16 مليون طن من البترول و7.8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بأذربيجان في العام الجاري

باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم إنتاج 15 مليونا و934 ألف طن من البترول مع مكثفات الغاز و11 مليارا و710.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بأذربيجان خلال فترو يناير – مايو للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الإنتاج في مجال التعدين 11 مليار مانات خلال هذه الفترة. أما هذا الرقم فانخفض 6.7 في المائة بالمقارنة مع مؤشر عام 2016.