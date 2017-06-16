    • / اقتصاد

    اقتصاد


    إنتاج 16 مليون طن من البترول و7.8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بأذربيجان في العام الجاري

    ١٦.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٥‎٧]

    باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم إنتاج 15 مليونا و934 ألف طن من البترول مع مكثفات الغاز و11 مليارا و710.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بأذربيجان خلال فترو يناير – مايو للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الإنتاج في مجال التعدين 11 مليار مانات خلال هذه الفترة. أما هذا الرقم فانخفض 6.7 في المائة بالمقارنة مع مؤشر عام 2016.

    AZERTAG.AZ :إنتاج 16 مليون طن من البترول و7.8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بأذربيجان في العام الجاري
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٤٤]
    إنتاج نحو 807 ألف طن من وقود الديزل في أذربيجان خلال 5 أشهر للعام الجاري
    ١٦.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٣٦]
    سوكار تنتج 2.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام الجاري
    ١٦.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٣٤]
    سوكار تنتج 637 ألف طن من البترول خلال مايو
    ١٦.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٠٧]
    حفر بئر جديدة في حقل "نفط طاشلاري"
    إنتاج 16 مليون طن من البترول و7.8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بأذربيجان في العام الجاري