سوكار تنتج 637 ألف طن من البترول خلال مايو
AzerTAg.az
١٦.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٣٤]
باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
بلغ حجم إنتاج البترول في شركة البترول الحكومية الأذربيجانية (سوكار) 636.9 ألف طن من البترول خلال شهر مايو للعام الجاري. وتم إنتاج 3 ملايين و291.9 ألف طن من البترول بأذربيجان خلال الشهر السابق.
أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن شركة البترول الحكومية الأذربيجانية (سوكار) أن إنتاج النفط في سوكار خلال أشهر يناير – مايو للعام الجاري بلغ 3 ملايين و96.1 ألف طن.
وبلغ هذا الحجم في أذربيجان 15 مليونا و934.2 ألف طن من النفط.
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