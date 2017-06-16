سوكار تنتج 637 ألف طن من البترول خلال مايو

باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

بلغ حجم إنتاج البترول في شركة البترول الحكومية الأذربيجانية (سوكار) 636.9 ألف طن من البترول خلال شهر مايو للعام الجاري. وتم إنتاج 3 ملايين و291.9 ألف طن من البترول بأذربيجان خلال الشهر السابق.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن شركة البترول الحكومية الأذربيجانية (سوكار) أن إنتاج النفط في سوكار خلال أشهر يناير – مايو للعام الجاري بلغ 3 ملايين و96.1 ألف طن.

وبلغ هذا الحجم في أذربيجان 15 مليونا و934.2 ألف طن من النفط.