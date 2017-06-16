باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج) أنتجت شركة سوكار 508.1 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال شهر مارس للعام الجاري، بلغ حجم إنتاج الغاز بالبلد إلى مليارين و462.7 مليون متر مكعب. وقد أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) أنه أنتج في سوكار مليارين و465.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – مايو للعام الجاري، أما في أذربيجان فبلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي 11 مليارا و724.9 مليون متر مكعب.

AZERTAG.AZ : سوكار تنتج 2.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام الجاري

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