إنتاج نحو 807 ألف طن من وقود الديزل في أذربيجان خلال 5 أشهر للعام الجاري

باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

أنتج 807.6 ألف طن من وقود الديزل و524.1 ألف طن من البنزين للسيارات و86 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و254.4 ألف طن من الكيروسين و241.2 ألف طن من المازوت و9.1 آلاف طن من زيوت التشحيم و60.3 ألف طن من القار و84.4 ألف طن من فحم الكوك النفطي.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أنه بلغ حجم المنتجات البترولية 1 مليار و139.7 مليون مانات خلال أشهر يناير – مايو للعام الجاري. أما هذا الرقم فانخفض 7.1 في المائة مقابل مؤشر عام 2016.

انخفض إنتاج الكيروسين بنسبة 7.6 في المائة وإنتاج المازوت بنسبة 35.6 في المائة وإنتاج وقود الديزل بنسبة 17.7 في المائة.

وارتفع إنتاج البنزين للسيارات وفحم الكوك النفطي.