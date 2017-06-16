هيئة الإحصاء تعلن حجم الغاز الطبيعي المنقول عبر خطوط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاء في بيان إنّ 9 مليارات و5ر778 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي نقلت من خلال خطوط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال فترة الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، الأمر الذي يفيد ارتفاعا بنسبة 5ر11 في المئة قياسا إلى الفترة عينها من العام المنصرم.

وجاء في بيان الإحصاء أنّ 7ر32 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل 3 مليارات و1ر197 مليون متر مكعب من الحجم العام خلال يناير – مايو نفذ عبر خط باكو – تفليس – أرضروم خط أنابيب جنوب القوقاز.