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    اقتصاد


    استمرار ارتفاع أسعار النفط

    ١٧.٠٦.٢٠١٧ [١٠:٤١]

    باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    استمرت أسعار النفط بالارتفاع في الأسواق العالمية.

    تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 44.74 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.28 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 47.27 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.35 دولارا.

    AZERTAG.AZ :استمرار ارتفاع أسعار النفط
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