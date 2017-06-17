"بيكر هيوز": ارتفاع عدد منصات التنقيب الأمريكية عن النفط للأسبوع الـ22

باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

وصل عدد منصات التنقيب الأمريكية إلى 747 منصة في الأسبوع المنتهي.

أفادت وكالة (أذرتاج) أن نقلا عن شركة الطاقة الأمريكية "بيكر هيوز" أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 6 منصات ليصل إلى 747 منصة في الأسبوع المنتهي اليوم.

هذا الرقم ارتفع 43 في المائة خلال 21 أسبوعا في شهر يناير.