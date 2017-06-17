القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 126 مرة

باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 126 مرة خلال اليوم مستخدمة راجمات القنابل بعيار 60 مم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الاحتلال المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي باراواكار وبركابر بمحافظة إجوان الأرمينية وقريتي باركاماوان وشاوارشاوان والمرتفعات بمحافظة نويمبريان الأرمينية والمرتفعات في محافظتي بيرد وكراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كهنقيشلاق بمحافظة أغسطافا الأذربيجانية وقرى كمرلي وقايماقلي وفرحلي وقوشجو ايريم وقيزيلحاجيلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وقرية مونجوقلو والمرتفعات بمحافظة توفوز الأذربيجانية والمرتفعات بمحافظة كادابك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرى قويارخ وجيلبورت وياريمجا بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى طاغي بكلي وباش قروند وعبدنلي وقاراقاشلي وكنقرلي وساريجالي ومرزيلي في محافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو في محافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردي وقروند وقورقان وقاراخانبكلي وكوردلر وهوراديز في محافظة فضولي الأذربيجانية وقريتي نوزكار ومهديلي في محافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك في المرتفعات لمحافظات جورانبوي وتارتار وآغدام وخوجاوند وفضولي المحتلة الأذربيجانية على مواقع الدفاع الأذربيجاني المقابلة.