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    أذربيجان: مقتل 5 عسكريين ارمن في خط الجبهة

    ١٧.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٠٨]

    باكو، 17 يونيو (أذرتاج).

    أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان لها ان قوات الاحتلال الأرميني فقدت عسكريين آخريين وهما مياسنيك اوانيسيان وفاردان هاروتونيان في اشتباك مسلح جرى أمس في خط الجبهة مع وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية، ذلك إضافة الى مقتل 3 عسكريين ارمن حسبما أعلنته وزارة الدفاع الارمينية.

    كذلك تم ارسال عدة جرحى من الجنود الأرمن الى احدى المستشفيات المحلية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية نقلا من مصادر مطلعة.

    AZERTAG.AZ : أذربيجان: مقتل 5 عسكريين ارمن في خط الجبهة
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