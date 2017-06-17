باكو، 17 يونيو (أذرتاج). تستمر قوات الاحتلال الأرميني في شن هجمات استفزازية في خط الجبهة للجيشين في أراضي قراباغ الجبلية الأذربيجانية. أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني فقد جنديا واحدا نتيجة التصدي للهجوم الاستفزازي الأرميني في 15 يونيو. واضطر الجيش الاذربيجاني الى الرد على العدو في 15 و16 يونيو ما أدى الى مقتل 6 جنود ارمن واصابة آخرين بجروح. تتوعد وزارة الدفاع الأذربيجانية بالرد القاسي للتصدي لمثل هذه الاستفزازات وتحمل القيادة العسكرية السياسية كافة المسئولية عن الخسائر.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: زيادة عدد القتلى الى 6 جنود ارمن في خط الجبهة

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