بيع النفط الأذربيجاني بقيمة 47.45 دولار
AzerTAg.az
١٧.٠٦.٢٠١٧ [١٥:٢٤]
باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
ارتفع سعر النفط الأذربيجاني بقيمة أكثر من دولار واحد.
أفادت أذرتاج أن النفط الأذربيجاني من نوع اذري لايت بيع بقيمة 47.45 دولار بعد هبوطه 0.22 دولار.
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