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    بيع النفط الأذربيجاني بقيمة 47.45 دولار

    ١٧.٠٦.٢٠١٧ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني بقيمة أكثر من دولار واحد.

    أفادت أذرتاج أن النفط الأذربيجاني من نوع اذري لايت بيع بقيمة 47.45 دولار بعد هبوطه 0.22 دولار. 

    AZERTAG.AZ :بيع النفط الأذربيجاني بقيمة 47.45 دولار
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