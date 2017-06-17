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    اقتصاد


    زيادة حجم إنتاج الكمبيوتر ومعدات إلكترونية خلال 5 أشهر سابقة

    ١٧.٠٦.٢٠١٧ [١٥‎:٣٥‎]

    باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أنتجت خلال الفترة يناير- مايو من العام الجاري بأذربيجان الكمبيوترات والمعدات الكهربائية والبصرية والإلكترونية بقيمة 75.2 مليون مانات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن إنتاج الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والبصرية سجل زيادة بنسبة 72.1 في المائة، أما إنتاج المعدات الكهربائية فزاد بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأنتجت خلال تلك الفترة، 17 في المائة مولد للطاقة و2.4 مرة مبرد وزاد إنتاج أجهزة التلفزيون بنسبة 41.5 في المائة.

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