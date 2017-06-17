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    مقتل 6 شرطيين بهجوم مسلح في جامو وكشمير

    ١٧.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٠٢]

    باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    قتل ستة من رجال الشرطة بهجوم مسلح في ولاية جامو وكشمير الهندية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الخارجية أن الحادث وقع في محافظة أنانتناج في 16 يونيو. أطلق المسلحون النار على رجال الشرطة ببنادق هجومية من مسافة قريبة وهربوا بأسلحتهم ما أسفر عن مقتل ستة من رجال الشرطة. كما اعلن أن 3 مسلحين قتلوا جراء اطلاق النار.

    تحملت جماعة "لشكر طيبة" مسؤولية على هذا الحادث.

    AZERTAG.AZ :مقتل 6 شرطيين بهجوم مسلح في جامو وكشمير
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