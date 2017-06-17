ما زالت العملات الأجنبية تسيطر ودائع الأهالي في البنوك

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

قال البنك المركزي في بيان إنّ مبلغ الودائع المصرفية للأهالي لأول مايو الماضي بما يعادل العملة الوطنية انخفض بنسبة 6ر10 في المائة ليهبط إلى 2ر6873 مليون مانات وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وجاء في بيان هيئة الإحصاء أنّ 6ر76 في المئة من الودائع مودعة في العملات الأجنبية و4ر23 في المائة منها بالعملة الوطنية مشيرة إلى أنّ 0ر76 في المائة من الودائع مودعة في البنوك لخاصة.