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    الأرصاد الجوية تنبه أنّ الغيب ينهمل نهاية الأسبوع على بعض المناطق

    ١٧.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٥‎٥‎]

    باكو، 17 يونيو، أذرتاج

    أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها ليوم 18 يونيو الغد في بيان جاء فيه أنها تنتظر سماء غائمة متغيرة إلى غائمة تماما بدون هطول أساسا على أجواء باكو وشبه جزيرة أبشرون. وتنتظر هبوب رياح شمالية غربية معتدلة تستبدل بجنوبية شرقية بعد الظهر.

    وقالت في البيان إنها تتوقع تردد درجات الحرارة في شبه جزيرة أبشرون بين 15-17 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية ظهرا وفي باكو العاصمة بين 15-17 مئوية ليلا وبين 25-27 مئوية ظهرا.

    وأشارت إلى توقع تردد الضغط الجوي في الإطار المألوف بتدنيه من 762 ملم زئبقي إلى 758 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 75-85 في المائة ليلا وبين 60-65 في المئة ظهرا.

    وفي محافظات أذربيجان تنتظر الهيئة سماء ممطرة أساسا يرافقها البرق والرعد بعدة مناطق وتنتظر الغيب ينهمل على مناطق عدة. وتتوقع هبوب رياح شرقية معتدلة.

    وأفادت أنها تتوقع تردد درجات الحرارة بين 12-17 مئوية ليلا وبين 26-31 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 5-10 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية ظهرا.

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