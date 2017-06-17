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    فوز المنتخب الأذربيجاني لكرة اليد في بلغاريا

    ١٧.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٠٢]

    باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أقيمت مباراة أخرى للمنتخب الأذربيجاني في بطولة كرة اليد الثانية للرجال بين البلدان النامية في بلغاريا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد كرة اليد الأذربيجاني أن المنتخب الأذربيجاني لكرة اليد واجه منتخب أيرلندا في 17 يونيو وتغلب على منافسه بحساب 41:33

    AZERTAG.AZ :فوز المنتخب الأذربيجاني لكرة اليد في بلغاريا
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