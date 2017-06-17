انطلاق اول بطولة تنس كرة القدم لكأس أذربيجان

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

انطلقت بطولة كأس أذربيجان الأولى لتنس كرة القدم لملعب الجمعية الرياضية "دينامو" التابعة لوزارة الداخلية في 17 حزيران اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أنّ البطولة المنظمة من قبل اتحاد أذربيجان لتنس كرة القدم تشارك فيها 10 أندية موزعة على مجموعتين اثنتين خماس خماس على أنّ الأندية المحتلة في المراكز الأربعة الأولى ستتأهل لمرحلة ربع النهائي.

وتتنافس في البطولة في المجموعة الأولى " أ " أندية ياسامال وخمسه فانس كنجة واتلتيكو وهيل اينيرجي وقطر فيما تخوض النضال في المجموعة الثانية " ب " أندية يني جونشلي وباكو فاير ومارافون وفيتيرانلار ونفطجي.