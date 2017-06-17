سوكار تشارك في مناقصة لتطوير حقل نفط "أزاديجان" لإيران

باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

ستشارك شركة النفط الأذربيجانية "سوكار" في المناقصة لتطوير حقل النفط الإيراني "أزاديجان".

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني "platts.com" على الإنترنت أن شركة النفط الوطنية الإيرانية أضافت خمسة شركات النفط الدولية إلى لجنة المناقصة لاختيار الشركات في مشاريع النفط والغاز الإيرانية.

بين هذه الشركات "سوكار" (أذربيجان) و"غازبروم نفط" و"روس نفط" و"تاتنفط" و"زاروبجنفط" (روسيا). في قائمة الاختيار للمناقصة 34 شركة.

ستقام في 19 يونيو المناقصة لتطوير حقل نفط "أراديجان" لإيران.