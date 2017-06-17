كأس القارات: روسيا تتغلب على نيوزيلندا

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

انطلقت مباريات كأس القارات الدولية في النسخة العاشرة بإقامة مباراة بين روسيا المستضيفة ونيوزيلندا في 17 يونيو اليوم.

وأفاد مراسل أذرتاج أنّ روسيا تمكن من تحقيق فوز في المباراة المقامة على ملعب سانت بطرسبورغ بهدفين نظيفين حيث سجل الهدف الأول بوخال النيوزيلندي في مرماه في د31 وضاعف الحساب سمولوف المهاجم الروسي في د69.

وستقام المباراة الثانية في المجموعة الأولى "أ" بين البرتغال والمكسيك في 19 حزيران.

وتتنافس في البطولة المستمرة إلى ثاني يوليو تموز 8 منتخبات تمثل عن 6 قارات موزعة على المجموعتين حيث أوقعت القرعة روسيا ونيوزيلندا والبرتغال والمكسيك في المجموعة الأولى وكلا من الكاميرون والتشيلي وأستراليا وألمانيا في المجموعة الثانية "ب".

وتنتهي مرحلة المجموعات في 25 يونيو حزيران وتقام مباراتا نصف النهائي في 28-29 يونيو حزيران ومباراة المركز الثالث والنهائي في ثاني يوليو تموز.