الرئيس الهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة وزير خارجية لاوس
AzerTAg.az
١٩.٠٦.٢٠١٧ [١٠:٥٥]
باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف اليوم وزير خارجية جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية سلومكساي كوماسيث والوفد المرافق له.
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