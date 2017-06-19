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    الرئيس الهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة وزير خارجية لاوس

    ١٩.٠٦.٢٠١٧ [١٠:٥‎٥‎]

    باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف اليوم وزير خارجية جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية سلومكساي كوماسيث والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة وزير خارجية لاوس
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