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    الرئيس الأذربيجاني يلتقي الوسطاء الدوليين بمجموعة منسك

    ١٩.٠٦.٢٠١٧ [١٢:١٣]

    باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الرؤساء المشاركين لمجموعة منسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي ستيفان ويسكونتي وإيغور بوبوف وريتشارد هوغلاند والمبعوث الخاص للرئيس الحالي للمنظمة آنجي كاسبيشك.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يلتقي الوسطاء الدوليين بمجموعة منسك
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