باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج) التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الرؤساء المشاركين لمجموعة منسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي ستيفان ويسكونتي وإيغور بوبوف وريتشارد هوغلاند والمبعوث الخاص للرئيس الحالي للمنظمة آنجي كاسبيشك.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يلتقي الوسطاء الدوليين بمجموعة منسك

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده