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    سياسة


    تدشين نسخة موقع أذرتاج لضعاف النظر

    ١٩.٠٦.٢٠١٧ [١٢:١٨]

    باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم تدشين نسخة موقع وكالة أنباء أذربيجان الحكومية (أذرتاج) لضعاف النظر.

    ويمكن الدخول في نسخة الموقع هذه عبر علامة "العين" في الزاوية اليمنى للموقع الإلكتروني الرئيسي (azertag.az) للوكالة أو عبر الموقع الإلكتروني "special.azertag.az" على الإنترنت. يمكن المعاقين بصريا من الاستفادة من كل معلومات الوكالة. إن المعلومات في الموقع الإلكتروني الرئيسي لأذرتاج يعاد بثها في هذه الصفحة أيضا.

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