تدشين نسخة موقع أذرتاج لضعاف النظر

باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم تدشين نسخة موقع وكالة أنباء أذربيجان الحكومية (أذرتاج) لضعاف النظر.

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